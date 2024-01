Tariffe ferme fino al 2032 e 40 milioni per la manutenzione

«Con il decreto Anticipi – provvedimento approvato dal parlamento nei giorni scorsi – è stato risolto un lungo contenzioso con lo Stato, avviato dalla concessionaria del Gruppo Toto a seguito dell’ingiusto provvedimento di revoca del luglio 2022», fanno sapere da Sdp. «Strada dei Parchi, d’intesa con il concedente, ha elaborato un nuovo piano per la gestione delle autostrade incentrato sulla massima attenzione verso l’utente: nessun rincaro dei pedaggi fino alla scadenza della concessione nel 2032 e un consistente aumento dei fondi annui previsti per i lavori di manutenzione ordinaria, oltre 40 milioni, per incidere ancor più sulla sicurezza di un’arteria di montagna che attraversa un territorio altamente sismico.

In considerazione delle previsioni meteorologiche per le prossime settimane scatta la procedura tecnica per il piano neve già pronto.

LEGGI ARTICOLO SUL QUOTIDIANO OGGI IN EDICOLA