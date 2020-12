Teramo cade a Bisceglie, da un mese non vince

Dopo quattro pareggi di fila, a Bisceglie arriva un ko per un Teramo che da un mese non vince. E’ Antonino Musso a condannare la squadra di Massimo Paci a dieci minuti dalla fine. Un Teramo sornione nella prima frazione, più spregiudicato nel secondo tempo in cui aveva avuto anche una chance per passare in vantaggio con Bombagi. Nel momento forse migliore dei biancorossi, però, è arrivato il gol del Bisceglie. Il Teramo torna in campo sabato 9 gennaio con l'Avellino.

BISCEGLIE (4-4-2): Russo 6,5; Priola 6,5, Altobello 6,5, Vona 6, Giron 6; Padulano 6, Maimone 6,5, Cittadino 6, Mansour 5,5 (22’ st Vitale 6); Rocco 6, Makota 5,5 (29’ st Musso 7). A disp.: Spurio, De Marino, Zagaria, Ferrante, Pelliccia, Laraspata, Lauria, Casella, Sartore, Tarantino. All.: Ricchetti (Bucaro squalificato).

TERAMO (4-2-3-1): Lewandowski 6,5; Lasik 5,5, Diakitè 5,5, Soprano 6, Tentardini 6; Viero 5,5 (10’ st Ilari 6), Arrigoni 6,5; Santoro 5,5, Mungo 5,5 (20’ st Bombagi 5), Costa Ferreira 5,5 (33’ st Di Francesco sv); Pinzauti 5 (20’ st Gerbi 5). A disp.: D'Egidio, Trasciani, Cappa, Di Matteo, Bunino, Iotti. All.: Paci.

ARBITRO: Di Cairano di Ariano Irpino 5.

RETE: st 34’ Musso.

NOTE: gara a porte chiuse. Ammoniti: Maimone (B), Viero (T), Santoro (T), Mansour (B), Musso (B), Rocco (B). Angoli 4-6. Recupero pt 1’, st 5’