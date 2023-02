Tornati in Italia i 4 writers arrestati in India

Provati ma sani e salvi, i quattro writers aburzzesi e marchigiani sono atterrati a Roma. Erano stati arrestati lo scorso 2 ottobre in India per avere imbrattato le nuove carrozze della metropolitana di Ahmedabad.

I quattro sarebbero stati ripresi dalle telecamere mentre entravano nel deposito dei mezzi per scrivere la parola “Tas” su alcuni convogli.

Una scritta che, inizialmente, aveva portato anche all’intervento del reparto antiterrorismo della polizia indiana (ipotesi che non è stata assolutamente contestata a nessuno dei quattro italiani). I ragazzi avevano subito spiegato alla polizia che il significato di “Tas” è “Tagliatelle alla salsa”, nome della crew, cioè il gruppo di appartenenza dei writers.

In due distinti procedimenti, il 21enne Daniele Starinieri di Spoltore, il 24enne Gianluca Cudini di Tortoreto, il 29enne Baldo Sacha di Monte San Vito in provincia di Ancona e il 27enne Paolo Capecci di Grottammare, nell’Ascolano, sono accusati di avere danneggiato una pubblica proprietà per un danno di 50 mila rupie, circa 600 euro e di essersi introdotti in aree vietate al pubblico.

Per il loro rientro sono stati affiancati costantemente dal Consolato italiano di Mumbai.