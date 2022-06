Traguardo Lavoro chiude con una sorpresa: gli artigiani trovano spazio per i loro prodotti / VIDEO

Dopo 29 puntate Traguardo Lavoro ha chiuso la stagione. Il programma tv di Rete 8 (realizzato in sinergia con il quotidiano il Centro), dove si incrociano domande e offerte di lavoro con ospiti in studio, interviste, video curriculum, ha tirato giù il sipario ma non prima di aver annunciato una sorpresa beneagurante. I conduttori Andrea Mori e Mila Cantagallo hanno infatti dato nel corso dell’ultima puntata una notizia che può in prospettiva rappresentare un’opportunità di sbocco per tutti gli artigiani che nella stagione hanno avuto visibilità a Traguardo Lavoro e alla quale chiedevano – grazie anche alla collaborazione con Rete8 Matinée - un aiuto per cercare collaborazioni commerciali, disponibilità di “corner” e vetrine dove esporre i loro prodotti.

Dalle Green lamp alle bambole fatte in casa, dalla preziosa bigiotteria artigianale ai manufatti, magliette e accessori per bambini e l’infanzia in generale, fino all’offerta di spettacoli con i burattini. Ebbene i loro prodotti, la loro richiesta su Traguardo Lavoro è stata raccolta da qualcuno che si è quindi reso disponibile ad offrire quello spazio che chiedevano. Questo qualcuno è Gisella Tomassetti Bianco, di Spazio Bianco di Pescara, galleria d’arte, luogo di eventi culturali, artistici, musicali e commerciali sotto i portici di piazza Salotto, lì dove una volta c’era la biblioteca regionale Di Giampaolo.

GUARDA IL SERVIZIO IN TV SUL TG8 https://www.youtube.com/watch?v=0n_CrY6Jg00

L’idea di Gisella Bianco è di dare spazio agli artigiani di Traguardo Lavoro, di dare loro la possibilità di esporre i prodotti e quindi di venderli proprio nella raffinata location di piazza Salotto. La notizia è stata data in un’intervista a Gisella Bianco che si è detta orgogliosa di ospitare gli artigiani e la loro merce. E loro, gli artigiani, hanno avuto modo, sempre nel corso della puntata, di esprimere soddisfazione e di ringraziare subito l’imprenditrice dell’opportunità offerta. Ora manca solo la formula sull’esposizione. Gisella Bianco e artigiani si incontreranno per trovare una soluzione condivisa. Può essere valutata una sorta di galleria artigianale, oppure può essere abbracciata l’idea di un Open day, o anche l’ospitalità volta per volta di ciascun artigiano. Gisella Bianca ha assicurato comunque una settimana di esposizione “comune”.

GUARDA LA PUNTATA SU RETE 8 https://www.youtube.com/watch?v=ZfZgTnX5T5c

L’opportunità trovata per gli artigiani rientra nello spirito di Traguardo Lavoro, che è quello di far incontrare e/o di avvicinare da una parte le richieste di lavoro e dall’altra le offerte che in tanti e troppo spesso non vengono conosciute e diffuse. Traguardo Lavoro ha ospitato imprenditori, rappresentanti di tante realtà piccole e grandi che hanno in studio rappresentato esigenze, descritto profili aperti, requisiti, scadenze e indicazioni su come candidarsi. Si è avvalso delle consulenze dell’avvocato giuslavorista Lola Aristone e dello psicologo del lavoro Galliano Cocco. E della collaborazione con Eures Abruzzo (Rete europea del lavoro) per le posizioni per italiani all’estero, tramite Anna Bongiovanni e di Sinergie Education, che è anche agenzia nazionale Indeed, con Elisa Antonioni.

Un format che ha avuto immediato riscontro e che piano, piano si è esteso con richieste di partecipazione anche da parte di agenzie del lavoro, università, e provenienti dal mondo della formazione e della scuola con la partecipazione degli Its (Istituti tecnici superiori) abruzzesi e del vicino Molise e concedendo uno spazio anche alla creatività: a quelle aziende costituite di recente e che hanno progetti di eccellenza e che a loro volta offrono sbocchi in nuovi settori.

In tanti hanno seguito e preso appunti, qualcuno ha raccontato di aver trovato lavoro, qualcun altro è stato chiamato per i colloqui. Sicuramente qualcuno può essere rimasto deluso. Ma Traguardo Lavoro ha in ogni caso aperto un nuovo modo di comunicare le opportunità occupazionali, di aver coperto un vuoto chiamando direttamente gli interessati. Affinché tutto fosse sempre l più possibile trasparente e diretto.