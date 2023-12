Traguardo Lavoro, in tv s'incrociano domanda e offerta

E' il lunedì di Traguardo Lavoro in tv. In diretta su Rete8 dalle ore 20,25 di lunedì 4 dicembre c'è l'appuntamento con la trasmissione che si occupa di opportunità occupazionali, concorsi pubblici, richieste.

Traguardo Lavoro è a cura di Andrea Mori con la regia di Danilo Cinquino ed è in sinergia con il quotidiano il Centro. Un punto d'incontro ogni lunedì tra la domanda e l'offerta, per chi cerca occupazione, aziende, enti e consorzi che la offrono e per chi vuole rimettersi in carreggiata in Abruzzo e Molise. In studio dirigenti e rappresentanti di grandi aziende, piccoli imprenditori, esercenti, professionisti che illustrano le posizioni aperte, i requisiti e le scadenze.

In anteprima le pagine dell’Inserto Lavoro del Centro e l'offerta della settimana da parte dei Centri per l'impiego. Nella puntata di lunedì 4 dicembre si parla dei profili aperti in Abruzzo, Molise e Marche da azienda della grande distribuzione alimentare e delle ricerche da parte di impresa di ristorazione che si occupa di grandi eventi in provincia di Pescara. Per l’invio di offerte, candidature, videocurricula, richieste di partecipazione o di informazioni, scrivere a traguardolavoro@rete8.it Numero diretta Rete8: 0871.5873230. Le puntate di Traguardo Lavoro sono anche su YouTube Rete8.