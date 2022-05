Traguardo Lavoro, ultima puntata del format che ha saputo rispondere a chi cercava lavoro

Le offerte e le richieste di occupazione sono in tv. L’occasione è la trasmissione Traguardo Lavoro, in onda di lunedì su Rete 8 dalle ore 22. Domani sera (lunedì 30 maggio) c’è l’ultima puntata di una lungo viaggio iniziato a ottobre e nel corso del quale Traguardo Lavoro è andata a toccare con mano le richieste di personale messe volta per volta in campo da imprese, aziende, enti pubblici, Istituti.

Gli ospiti in studio sono infatti imprenditori, rappresentanti e delegati invitati e intervistati da Andrea Mori e Mila Cantagallo su assunzioni, posizioni aperte, profili ricercati, requisiti, scadenze e contratti offerti. A Traguardo Lavoro si incrociano anche storie, date di concorsi pubblici, consigli e i video curricula di chi è in cerca di un posto. Inoltre ci sono le anticipazioni dell’Inserto Lavoro del Centro in edicola il martedì.

Nell’ultima puntata si parla di opportunità nel settore agricolo con un’importante cantina vitivinicola, nella Moda, nel settore Trasporti con la formazione dell’Its e dei posti all’estero per italiani. C’è inoltre una sorpresa, una buona notizia per tutti gli artigiani abruzzesi che a Traguardo Lavoro hanno chiesto visibilità in modo da avere la possibilità di vendere i loro prodotti.

Traguardo Lavoro è in sinergia con il Centro, con la regia di Danilo Cinquino e le riprese di Andrea Berardinelli. Consulente giuslavorista presente in studio l’avvocato Lola Aristone.

Traguardo Lavoro va in ferie ma gli interessati possono continuare a scrivere a: traguardolavoro@rete8.it