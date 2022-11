Ultime ore del caldo di novembre, in arrivo il "crash meteo"

Ultime ore di bel tempo e caldo anche in Abruzzo. Addio effetti della lunga ottobrata. Le giornate di sole che sulla costa hanno riempito le spiagge come se fosse stata estate stanno per terminare. Tra venerdì 4 e sabato 5 novembre appare sempre più probabile che si verifichi di nuovo - come è successo a metà settembre - quello che gli esperti chiamano crash meteorologico, una netta inversione di tendenza, per cui dal bagno al mare si può passare alla neve anche a quote non eccessivamente alte. Come dire, l'inverno sta per riappropriarsi di novembre (com'è giusto che sia) e far cessare l'anomalo caldo di queste settimane.

Si comincia innazitutto con un crollo verticale delle temperature. Almeno 10 fino a 15 gradi in meno con l'arrivo delle piogge. Per il meteorologo aquilano Stefano Bernardi venerdì ci può essere la "svolta": "Vertiginoso può essere l'abbassamento barico che si materializzerebbe e conseguenziale sarebbe la ridistribuzione delle tanto attese piogge. I venti forti e le burrasche che accompagneranno il cambiamento del tempo completeranno il tutto".

Anche il Cetemps, centro di eccellenza meteo che collabora con la Protezione civile regionale, dà le temperature massime in diminuizione da oggi. La discesa continua giovedì nelle aree interne mentre sul litorale le temperature di giorno restano stabili. Cielo sereno, ma con venti deboli che si intensificano diventando moderati a fine giornata. Venerdì la "svolta" con cieli coperti e venti provenienti da quadranti meridionali. E con possibilità di precipitazioni anche intense a metà giornata nelle aree interne. Sabato previsto ulteriore peggioramento con piogge.

Intanto, in attesa del "crash meteo", attenzione alle escursioni termiche che continuano ad aumentare. Il consiglio è di coprirsi quando il sole comincia ad andare via. Bernardi porta ad esempio quanto registrato a Monticchio, località a pochi chilometri dall'Aquila, dove tra notte e giorno ci sono stati ben 27 gradi di differenza ( 0.8 min. e 27.5 max).