Uno spot per vivere l'estate in sicurezza: parte la campagna della Regione / VIDEO

PESCARA. Un invito a vaccinarsi, mantenendo alta l’attenzione al rispetto delle norme di distanziamento sociale. Un racconto per immagini attraverso lo sguardo e la voce di ‘ospiti illustri’, testimonial d’eccezione della straordinaria bellezza della terra d’Abruzzo, un‘esortazione a venirla a visitare o a restare qui per trascorrere le vacanze in tutta sicurezza.

E' il contenuto della campagna di comunicazione istituzionale, promossa sui canali social regionali (Facebook, Instagram e Twitter) dal servizio relazioni esterne e comunicazione della Giunta regionale d'Abruzzo, identificata dagli hashtag #AbruzzoEstateBene e #ViviAbruzzoinSicurezza.

GUARDA IL VIDEO

Una panoramica emozionante delle spiagge, del mare baciato dal sole, delle passeggiate a cavallo e dei paesaggi ricchissimi di storia, bellezze naturali ed enogastronomia a forte identità territoriale. Immagini che spaziano dalla costa all’entroterra, dalle vette alle acque dell’Adriatico in cui i monti e il mare si abbracciano, a testimoniare le grandi potenzialità che possiede la regione. Protagonisti del video Kaspar Capparoni (attore), Osvaldo Bevilacqua (giornalista), Stefano Masciarelli (attore), Corrado Oddi (attore), Francesca Antonaci (attrice) e il professore Marco Valenti (epidemiologo dell'università dell'Aquila).