Vaccinazioni, inoculate le prime 549 dosi / VIDEO E FOTOGALLERY

PESCARA. Sono state 549 le prime persone sottoposte a vaccinazione anti Covid 19, in Abruzzo, nella prima giornata della campagna regolare avviata in tutte le Asl regionali. Nel dettaglio, nella Asl Avezzano-Sulmona-L’Aquila i vaccini inoculati sono stati 96, in quella Lanciano-Vasto-Chieti 58, nella Asl di Pescara 59 e nella Asl di Teramo 336.

E' partita in Abruzzo la campagna di vaccinazione anti Covid-19 con le prime 9mila 360 dosi recapitate da Pfizer. Sono 29.069, tra personale sanitario e ospiti delle strutture per anziani, le persone che rientrano nelle categorie individuate come prioritariamente destinatarie del vaccino contro il Covid-19.

L'ARRIVO DEI VACCINI A TERAMO: GUARDA LA FOTOGALLERY

L'arrivo dei primi vaccini Il trasporto dei contenitori in ospedale e le prime inoculazioni con il primario di Medicina Covid, Enrico Marini, che si fa iniettare la dose dal direttore sanitario di Atri, Marino Iommarini (fotoservizio di Luciano Adriani)

I primi ad essere vaccinati medici, infermieri e operatori sanitari che lavorano nei team vaccinali, nei reparti di malattie infettive, nelle medicine e pneumologie Covid e nei pronto soccorso. Ma si pensa già alla seconda fase quando la profilassi coinvolgerà in massa la popolazione. Non prima di marzo sarà il turno degli anziani sopra gli 80 anni ricevere le dosi per allora disponibili. A quel punto potrebbero scendere in campo anche i medici di famiglia che avrebbero il compito di chiamare gli anziani e di organizzare la vaccinazione, anche domiciliare nel caso si tratti di persone che non possono muoversi da casa. Intanto, il presidente della Regione Marco Marsilio annuncia che l’Abruzzo tornerà in zona gialla dal 7 gennaio.

GUARDA IL VIDEO

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video I vaccini in viaggio da Teramo ad Atri Partenza dall’ospedale Mazzini alle 7, destinazione i presidi sanitari della provincia. Il primo a essere raggiunto è stato il San Liberatore. Qui il direttore sanitario Iommarini ha iniettato la prima dose al primario di Medicina Covid, Enrico Marini. I trasporti sono affidati alla Solis Greenlog, azienda controllata dal gruppo Solis SpA. Gestisce tre piattaforme in Abruzzo: a Sant'Omero (Teramo), Atessa e Casoli (Chieti), di proprietà della Solis Spa. Massimo Innaurato è l’amministratore delegato della Solis Greenlog.(videoservizio di Luciano Adriani)

