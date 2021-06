Vaccini, boom di prenotazioni: 100mila da 12 a 39 anni

PESCARA. Oltre centomila prenotati per la vaccinazione relativa alla fascia tra 12 e 39 anni. Un dato record aggiornato alla serata di ieri, a meno di due giorni dall’apertura della piattaforma per la popolazione abruzzese più giovane. Un numero in continua crescita che alla mezzanotte di giovedì si attestava a 85.373. Alle 15 di ieri è salito 95.537 fino ad arrivare ad oltre 100mila in serata.

Inoltre, ieri in Abruzzo sono state somministrate 15.543 dosi dei vaccini contro il Covid-19, un dato record dall’inizio della campagna, proprio nel giorno dell’apertura delle prenotazioni a tutti i cittadini che hanno superato i 12 anni. Secondo le elaborazioni de ilsole24ore.com, l’ultima media mobile a 7 giorni di dosi somministrate ogni giorno in Abruzzo è di 11.073. Con questo ritmo il 70% della popolazione può essere coperto in 2 mesi e 27 giorni, così da raggiungere l’immunità di gregge entro il 31 agosto, in linea con le previsioni del governo.

Come prenotarsi. C’è innanzitutto il portale delle Poste, utilizzabile collegandosi a https://prenotazioni.vaccinicovid.gov.it/, muniti del proprio codice fiscale e del numero di tessera sanitaria. Oppure chiamando il numero verde 800.00.99.66 (attivo tutti i giorni dalle ore 8 alle 20), oppure utilizzando uno dei 270 sportelli Postamat attivi sul territorio (pur senza essere clienti Poste ma accedendo con la tessera sanitaria). Anche i 630 portalettere in servizio, attraverso i palmari a loro disposizione, possono prenotare la vaccinazione. È attivo infine il servizio di prenotazione tramite sms, inviando un messaggio contenente il codice fiscale al numero 339.9903947. Intanto, è stata approvata la delibera di giunta con la presa d’atto dell’accordo tra il governo, le Regioni, Federfarma e Assofarm per la somministrazione da parte dei

farmacisti dei vaccini. Su 477 farmacie hanno manifestato l’interesse oltre la metà. Il via il 10 giugno. Infine, da oggi, sabato 5 giugno, è attiva la anche la piattaforma regionale per le prenotazioni dei donatori di sangue.(a.s.)

