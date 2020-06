Il premier Conte: alta velocità sulla Pescara-Roma e raddoppio della linea per Lecce

PESCARA. Nel corso della conferenza stampa sulla Fase 3, nel giorno delle riaperture e parlando del futuro dell’Italia che ha affrontato la fase più acuta del coronavirus, il premier mostra la volontà di realizzare infrastrutture importanti, riservando più di una citazione all’Abruzzo. Giuseppe Conte ha infatti citato lavori per l’alta velocità tra Pescara e Roma e il raddoppio della linea ferroviaria Pescara – Lecce. «È impensabile un solo binario Pescara – Bari – Lecce o una distanza breve, quale quella tra Roma e Pescara», dice Conte, «per la quale occorrono più di 4 ore di treno. Per questo stiamo pensando alla necessità di velocizzare la tratta ferroviaria tra la Capitale e Pescara».

Le parole del premier Conte hanno innescato subito reazioni e commenti in Abruzzo.

Il presidente della Regione, Marco Marsilio, ha diramato una lunga nota nella quale fra le altre cose c'è scritto: «Se ora il presidente Conte afferma con l'autorevolezza del capo del governo che - finalmente - si punterà all'alta velocità non posso che esserne felice, augurandomi che quanto dichiarato non sia solo un proclama ad effetto destinato ad esaurirsi in pochi giorni, ma l'inizio di una nuova storia per la nostra Regione».

Michele Fina, segretario regionale del Pd: «Un’ottima notizia, si tratta di interventi fondamentali per l’Abruzzo, per recuperare centralità e opportunità. Sin da quando lo scorso anno ho assunto l’incarico di segretario del partito regionale, nelle attività di dialogo e confronto con il governo e il partito nazionale abbiamo posto il tema delle infrastrutture come prioritario e fondamentale. Oggi quel lavoro di tessitura ha un riscontro di cui siamo soddisfatti: è ovvio che le necessità della nostra regione non si esauriscono con la realizzazione degli interventi in questione, occorre concentrarci anche su altre priorità».

Sara Marcozzi, capogruppo in Regione dei 5 Stelle: «Una splendida notizia per tutto l'Abruzzo, le cui infrastrutture entrano con forza all'interno dell'agenda del Governo del Paese. Siamo felici che adesso, grazie all'azione dell'esecutivo guidato da Conte questo obiettivo dichiarato inizi ad assumere i contorni della realtà».

Carlo Masci, sindaco di Pescara: "Le dichiarazioni del presidente del Consiglio Conte devono rappresentare un impegno chiaro al quale crediamo dovrà essere dato seguito nei fatti in tempi brevi. Voglio auspicare come sindaco di Pescara che non si tratti della solita politica degli annunci ma di un’iniziativa concreta a vantaggio della ripresa economica dell’Abruzzo e di tutta la dorsale adriatica, troppo spesso lasciata ai margini dei grandi investimenti infrastrutturali del trasporto ferroviario".

copyright il Centro

LEGGI L'ARTICOLO COMPLETO SUL CENTRO IN EDICOLA