Quarta dose agli over 60, c'è il via libera

ROMA. E' arrivato il via libera alla quarta dose del vaccino anti-Covid per gli over 60.

Dopo la presa di posizione dell’Ema, il ministro della Salute Roberto Speranza, nel corso del congresso della Uil Pensionati, ha annunciato che la somministrazione può partire da subito.

In Abruzzo al momento sono 18.261 le quarte dosi somministrate, in gran parte fatte a coloro che hanno più di ottanta anni: ha ricevuto la somministrazione il 13,06% di questa platea. Seguono la fascia 70-79 anni, con l'1,26%, e quella 60-69 anni, con lo 0,49%. C’è ancora parecchio lavoro da fare in attesa del via libera a tutti gli over 60 e soprattutto in attesa dell’arrivo dei vaccini aggiornati contro le varianti. Nel frattempo, però, c’è da fare i conti con un virus profondamente mutato rispetto al ceppo originario del 2020.

Il ministro ha quindi lanciato un appello alla Uil Pensionati: «Le forze di rappresentanza del lavoro e in particolare modo quelle dei pensionati sono sempre state molto sensibili alla tutela della salute delle persone. Vi chiediamo una mano a far capire che il vaccino è stato il vero elemento di cambiamento in questa fase così difficile». «Con lo stesso numero di casi che abbiamo oggi - ha evidenziato Speranza - in altri momenti, quanto eravamo senza vaccino, eravamo costretti a chiusure drammatiche. Oggi, come vedete, abbiamo tantissimi casi ma le ospedalizzazioni, in percentuale, sono del tutto differenti rispetto a quelle che abbiamo vissuto in passato. Questo perché i vaccini funzionano, sono efficaci, sono sicuri e hanno una grande capacità di prevenire le ospedalizzazioni gravi. Dateci una mano a fare capire quanto sia importante stare in questa sfida».

Speranza si è anche sofermato sull'impiego delle mascherine rispondendo a chi gli ha chiesto se un peggioramento del quadro pandemico potrebbe comportare una modifica delle attuali norme anti-Covid: «Le norme sulle mascherine restano quelle attuali. La nostra richiesta alle persone, in una fase in cui la circolazione virale è molto alta, è di avere maggiore cautela e attenzione». «Restano valide le raccomandazioni: utilizzare la mascherina in tutte le occasioni in cui c'è rischio di contagio, in modo particolare al chiuso», ha detto. Quanto al via libera alla quarta dose Speranza ha spiegato che «già nelle prossime ore saranno pubblicate circolare e indicazioni a tutte le Regioni per organizzarsi in modo da procedere subito, già nei prossimi giorni».