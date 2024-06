Dall'Abruzzo lo chef dell'Albania

Al di là del risultato che uscirà dal campo nella sfida per gli Europei di calcio, l'Italia ha già "conquistato" l'Albania. Sì, in cucina: l'ha presa per la gola con lo chef abruzzese Sandro Palmitesta, scelto per cucinare proprio per la Nazionale delle Aquile. E quello che sorprende, oltre a rilevare il buon gusto degli albanesi, è che Palmitesta non è uno di quegli chef iperstellati o diventati famosi dopo la partecipazione a programmi e concorsi televisivi. E' un semplice cuoco, come tanti validi suoi colleghi in Abruzzo, che cucina per il suo ristorantino di Francavilla al Mare, dove palati fini lo conoscono da tempo e dove tra qualche giorno c'è da scommettere che sarà difficile trovare posto.

Lui non nasconde che la sua fortuna è stata quella di aver potuto conoscere il presidente della Federazione calcio albanese, che poi l'ha voluto nella cucina della Nazionale dopo aver fatto analoghe esperienze nel Calcio a Cinque (con il Pescara). Che cosa porterà Palmitesta dall'Abruzzo sui tavoli dei calciatori? Di sicuro pasta e olio. E, dalle altre regioni, prosciutto e parmigiano. Buon appetito.

