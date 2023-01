A 100 giorni dal Giro lo spettacolo dei trabocchi in rosa

CHIETI. Trabocchi in rosa a cento giorni dal via in Abruzzo del Giro d'Italia di ciclismo. Un'idea che sta avendo buoni riscontri a livello nazionale, le foto delle antiche macchine da pesca della costa chietina illuminate con i colori del Giro, stanno girando su media e social.

I trabocchi sono stati scelti come simboli della costa chietina e in particolare di Fossacesia, da dove il 6 maggio, lungo la pista ciclopedonale della Via Verde, sfileranno i ciclisti.

Il trabocco Punta Rocciosa

Di rosa sono illuminati il trabocco Pesce Palombo e il trabocco Supporter Punta Rocciosa. “In un primo momento avevamo pensato di illuminare di rosa l’abbazia di San Giovanni in Venere e i Trabocchi, ma dopo uno scambio di opinioni con i responsabili del marketing della Rcs Sport, la società che organizza il Giro d’Italia, abbiamo deciso di puntare le luci rosa sui Trabocchi – spiega il sindaco Enrico Di Giuseppantonio -. D’altro canto sono loro che caretterizzano la Via Verde, sono loro che sono diventati uno dei simboli del nostro Abruzzo e grazie anche al loro fascino e storia, il Giro partirà dalla Via Verde della Costa dei Trabocchi".