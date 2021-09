A 16 anni sparisce per un giorno: trovato a 17 chilometri da casa 

SCHIAVI D'ABRUZZO. Ha tenuto un intero paese in ansia per ore la scomparsa di uno studente di 16 anni che si era allontanato da casa lasciando il suo cellulare nella sua camera. Il giovane è stato ritrovato ieri pomeriggio in località Belladonna, alla periferia del comune di Belmonte del Sannio, in Molise, dai carabinieri della Stazione di Castiglione Messer Marino.

Il ragazzo era in stato confusionale e camminava senza una meta precisa per le campagne. Non si conoscono i motivi del suo allontanamento. Rifocillato, è stato riportato in paese dai genitori.

Tanti i particolari da chiarire. Schiavi d'Abruzzo ha comunque tirato un sospiro di sollievo. (p.c.)

