CHIETI. Al via a Chieti la sesta edizione dei Cori in Amicizia, evento organizzato dal Coro Selecchy con il patrocinio del Comune di Chieti, dell’Arca Cori Abruzzo e della Feniarco. La rassegna consisterà in due appuntamenti. Si comincia venerdì 14 giugno alle ore 21 nella chiesa di San Domenico, con il Coro Selecchy che introdurrà la rassegna corale. Sarà poi il turno dell’associazione musicale “Le Cantrici di Euterpe”, proveniente da L’Aquila e diretta dal Maestro Maria Antonietta Cignitti.

Domenica 16 giugno alle ore 19 si esibiranno invece, sempre nella chiesa di San Domenico, il Coro Selecchy, diretto dal Maestro Mariarita D’Orazio con Mimmo Speranza al pianoforte, e la Corale Giuseppe Verdi di Teramo, diretta dal Maestro Umberto De Baptistis, accompagnata da Romeo Ciarrani alla fisarmonica. Infine toccherà al Coro Polifonico Histonium “Bernardino Lupacchino dal Vasto”, proveniente da Vasto e diretto dal Maestro Luigi Di Tullio. L’ingresso a entrambi i concerti è libero. Presenterà la giornalista Anna Di Giorgio.