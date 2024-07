Addio a Ciccocioppo, storico albergatore dell'Excelsior

LANCIANO. Addio a Mario Ciccocioppo, storico albergatore. L'ultimo abbraccio in programma oggi alle 17 nella cattedrale della Madonna del Ponte. Ciccocioppo era il titolare dell’hotel Excelsior, una struttura ricettiva che è anche un simbolo di Lanciano, visibile praticamente da ogni angolo della città. E' deceduto proprio nell’albergo che gestiva da ormai mezzo secolo con la famiglia . Nato a Castel Frentano, aveva preso in mano le redini dell’Excelsior nel lontano 1972, quando l’edificio di oltre dieci piani era da poco stato costruito da Antonio Cibotti.

Ciccocioppo da giovane aveva lavorato su navi da crociera, maturando le prime esperienze nel settore della ristorazione. All’inizio degli anni ’70, poi, l’inizio dell’attività imprenditoriale nel settore ricettivo, con l’Excelsior che, tra le altre cose, è conosciuto anche per il ristorante alla sommità del palazzo “chiuso” tra viale della Rimembranza, via De Crecchio, via Fiume e via Renzetti. Il ristorante è stato a lungo una delle strutture cittadine più gettonate per pranzi, cene e cerimonie. Ma l’albergo è sempre stato conosciuto anche per la sua sala conferenze, che ha ospitato e continua a ospitare convegni di partiti, assemblee di associazioni, conferenze stampa e incontri pubblici con personaggi di rilievo nazionale della politica e dello spettacolo. Ciccocioppo ha legato il nome dell’hotel anche alla solidarietà, ospitando i terremotati dell’Aquila dopo il sisma del 2009 e, più di recente, i profughi dall’Ucraina. Al di fuori dell’attività alberghiera, aveva inoltre ricoperto l’incarico di presidente della Ecologica Sangro, società che opera nel settore dello smaltimento dei rifiuti.

Mario Ciccocioppo lascia la moglie e i due figli che lo hanno affiancato nella gestione dell’hotel. La salma è stata esposta nella casa funeraria Di Menno Di Bucchianico in contrada Pagliaroli a Treglio (aperta dalle 8.30).(a.rap.)

