Addio a Rosica, imprenditore e manager del settore delle moto

GUARDIAGRELE. Addio all’imprenditore e manager del settore delle moto Pietro Rosica. Aveva 64 anni. Rosica si è spento nel tardo pomeriggio di ieri nell’Hospice di Torrevecchia Teatina dove era assistito da alcune settimane visto il peggioramento delle condizioni di salute, giudicate purtroppo irreversibili.

«Era un amico d’infanzia», lo ricorda il sindaco Donatello Di Prinzio. «Pietro è stato un imprenditore che ha iniziato la sua attività professionale come operaio e che si è fatto strada nel mondo dell’imprenditoria, dando a tante famiglie l’opportunità di avere un’occupazione. Anche quando ha smesso di lavorare è sempre stato utile con i suoi consigli. La sua assenza dalla scena pubblica si era fatta pesante e ci preoccupava, poi abbiamo saputo della malattia che lo aveva aggredito. È un’ulteriore perdita pesante per la nostra cittadina, soprattutto in quest’ultimo periodo. Alla sua famiglia vanno le condoglianze dell’amministrazione comunale e di tutta la cittadinanza».

Per anni Pietro Rosica aveva lavorato nell’indotto di Honda Italia di Atessa. Aveva fondato negli anni 80 la società metalmeccanica Cometa Spa, nata come azienda artigiana e poi diventata industriale che ha occupato 120 dipendenti con un volume d’affari di 15 milioni di euro e prima azienda a conseguire la certificazione Iso 14000 in Abruzzo. Dal 1986 al 1994 è stato presidente del Consorzio Aelion, nel 1991 aveva fondato la Premec Srl con 37 dipendenti e un volume di d’affari di 3,5 milioni.

Socio fondatore di Tecseco Srl, società erogante formazione professionale, servizi commerciali e informatici. Nel 2005 è stato eletto presidente del Cisi, il Consorzio imprese subforniture Italia, fondato nel 1992 con oltre mille dipendenti e con un fatturato di 250 milioni di euro. Anche Rossocromo Srl ha fatto capo a Rosica, azienda presentata sul mercato nel 2007.

Pietro Rosica si è anche contraddistinto per le sue iniziative benefiche a cominciare dalle azioni continue di volontariato su progetti con le comunità del territorio e anche all’estero. È stato molto vicino a Soggiorno Proposta di Ortona e presidente della scuola calcio del Guardiagrele.

I funerali sono previsti per domani, alle 15.30, nella chiesa dei Cappuccini. Lascia la moglie Marilena Cianci e due figli.