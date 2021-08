Al lavoro anche nella notte per spegnere gli incendi

Ad aggiornare sugli ultimi sviluppi è una nota del Coordinamento della Protezione Civile di Vasto.

Nella tarda serata di ieri i Vigili del Fuoco sono dovuti intervenire presso un nuovo rogo tra Vasto e Cupello, e due squadre della Protezione Civile sono tornate nei pressi di via Lota per una ripartenza delle fiamme prontamente segnalata dalla giornalista Paola Calvano.

Ieri, prosegue la nota, è stata un' "altra giornata infernale per la nostra Città …. e non solo …. dal primo pomeriggio sono stati appiccati infatti una serie di incendi su diverse zone che hanno impegnato ben 4 squadre dei nostri ragazzi alle quali si sono aggiunte quelle del sempre più efficiente Coordinamento di Protezione Civile del Vastese con le unità di Casalbordino, Scerni, Monteodorisio e Torino di Sangro. In aggiunta la sezione vastese della Croce Rossa Italiana ha reso operativa una ambulanza per eventuale soccorso a volontari e cittadini posizionandolo nei pressi delle zone interessate dal fuoco".

Sempre nella serata è stato riaperto il tratto vastese della A14 nelle adiacenze del quale si erano sviluppate le fiamme.

