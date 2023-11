Al Marrucino musica e solidarietà in favore della Radioterapia oncologica

CHIETI. Musica e solidarietà protagoniste della serata di beneficenza organizzata dall’Associazione di volontariato “Il Tratturo - una Strada per la Vita” ETS in favore della Radioterapia Oncologica di Chieti.

Il concerto dal titolo “Viaggio Italiano” vedrà sul palco del teatro Marrucino di Chieti, il prossimo 30 novembre, con inizio alle 20.15, l’Orchestra d’Archi, diretta dal maestro Fabio D’Orazio, in occasione delle celebrazioni, iniziate già dallo scorso anno, organizzate per celebrare i 50 anni di attività della Radioterapia Oncologica di Chieti.

“Il Tratturo - una strada per la vita” Ente Terzo Settore è presieduto dalla dirigente scolastica, professoressa Paola Di Renzo, ed opera all’interno dell'Unità Operativa Complessa di Radioterapia Oncologica del Policlinico universitario “Santissima Annunziata”, diretta dal professore Domenico Genovesi, con attività e iniziative a sostegno dei processi di umanizzazione delle cure.

L'obiettivo della serata, presentata dalla giornalista di Rete8 Gigliola Edmondo, è quello di raccogliere fondi per dotare il reparto di sussidi che siano di supporto ai pazienti e ai loro familiari durante il percorso di cura.

La promozione dell’evento è stata sostenuta da numerose associazioni e club service del territorio tra le quali spiccano “Il Club per l’Unesco” e “Il Giardino delle pubbliche letture”, il Kiwanis Club “G. D’Annunzio” di Chieti-Pescara, il Kiwanis Club di Chieti-Pescara, Il Lions Club “I Marrucini”, Il Lions Club Chieti Host, l’Associazione teatrale “Shakespeare in Sneakers”, l’Associazione “Camminando Insieme”, l’Associazione “Noi del G.B. Vico”, il Convitto Nazionale “G.B. Vico” di Chieti.

La presidente Paola Di Renzo spiega che «Questa rete di solidarietà permetterà certamente al Tratturo di realizzare azioni, anche piccole, ma strategicamente significative per chi si trova ad affrontare una malattia temibile come il cancro. Da qualche mese la Radioterapia Oncologica di Chieti ha iniziato a trattare anche i tumori solidi in età pediatrica, fornendo così una opportunità di cura sul territorio a tutti quei bambini che prima erano costretti ad emigrare in altre regioni insieme alle loro famiglie».

Il professore Domenico Genovesi ricorda che «Il recente acquisto da parte della Asl di Chieti di un nuovo acceleratore lineare, unitamente ad un miglioramento dell’assetto organizzativo del reparto, hanno permesso già da un paio di mesi di raggiungere l’importante traguardo dell’azzeramento delle liste di attesa per l’accesso alle cure».

All’evento sono stati invitati, oltre al sindaco di Chieti Diego Ferrara, il direttore della Asl Abruzzo Thomas Schaël, l’assessore regionale alla Sanità Nicoletta Verì, il Rettore dell’Università “Gabriele D’Annunzio” di Chieti-Pescara Liborio Stuppia i presidenti e i soci delle associazioni e club service che hanno sostenuto l’iniziativa.

L’ acquisto dei biglietti è possibile online mediante circuito Ciaotickets oppure presso il botteghino del Teatro Marrucino di Chieti.