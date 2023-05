Chef morto in Giappone, l'Abruzzo perde uno dei suoi ambasciatori nel mondo

CHIETI. L'Abruzzo perde uno dei suoi ambasciatori nel mondo. E' morto a Tokio. Giuseppe Sabatino, chef, partito da Castelguidone per il Giappone dove ha messo su la Trattoria dei paesani e diventato nel tempo punto di riferimento degli abruzzesi, della ristorazione, del mondo della tipicità e delle cose buone.

Un emigrato con la marcia in più, come viene ricordato sui social, il miglior ristoratore oltreconfine. Al recente Foodex di Tokyo aveva offerto una cena atutti gli abruzzesi - ci cui era presidente dell'associazione in Giappone - presenti in fiera. Il presidente della Repubblica Mattarella lo aveva insignito del titolo di Cavaliere della Repubblica.

"Zí Peppe", così come viene ricordato, ha dedicato la vita alla promozione dell'Abruzzo e dell'Italia intera. Ogni volta che tornava in Italia faceva il pieno di protti tipici per portarli e promuoverli in Giappone: dai latticini molisani alla ventricina, era riuscito a mettere su una filiera a cui dava prestigio e raffinatezza.