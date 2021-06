Code e orecchie amputate ai cani, sequestri e denuncia

CASTEL FRENTANO. Sei cani con coda e orecchie amputate sono stati sequestrati a Castel Frentano e il proprietario denunciato per maltrattamento di animali. Ha un’appendice anche in Abruzzo l’operazione “Crudelia de Mon” dei carabinieri forestali del Nucleo Cites di Ancona, che ha portato a sequestri e denunce in tutta Italia per le amputazioni illegali a cui gli animali sono stati sottoposti. Le attività d’indagine, giunte ora a conclusione, sono state delegate dalla Procura di Ancona ai carabinieri forestale della stazione di Lanciano, coordinati dal comandante provinciale, il colonnello Tiziana Altea, e dal colonnello Marco Santilli, responsabile del Nipaaf (Nuclei investigativi di polizia Ambientale agroalimentare e forestale).

I militari, insieme al dottor Antonio Di Luca del servizio veterinario della Asl Lanciano-Vasto-Chieti, hanno perquisito l’abitazione di un detentore di cani molossoidi che avevano subito le amputazioni. All’esterno, in box recintati, e all’interno dell’immobile erano presenti cinque cani corsi, due mastini napoletani e un bulldog. Alcuni di essi erano stati sottoposti al taglio delle orecchie e della coda. (s.so.)

