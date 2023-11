Con il concerto di Simona Molinari torna il Chocofestival

CHIETI. Tornano "Cioko School", gli stand di qualità, le degustazioni, i laboratori per bambini, tanti appuntamenti e il 25 novembre il concerto di Simona Molinari al teatro Marrucino. Sono gli "ingredienti" della 14/a edizione di Chocofestival in programma a Chieti dal 24 al 26 novembre, con il corso Marrucino che si trasformerà in enorme pasticceria. In piazzaVico ci sarà "Cioko School", la prima fabbrica culturale itinerante in Europa, che vedrà protagonisti i visitatori, in un percorso alla scoperta del cioccolato, con tutte le fasi della lavorazione.

Tra le iniziative anche il percorso di degustazione e abbinamento di vino e cioccolato, promosso in collaborazione con l'Associazione Italiana Sommelier (Ais) Abruzzo. Non mancheranno le attività per i più piccoli, con i laboratori "Mani in pasta", nell'atrio di Palazzo de' Mayo.

L'iniziativa è promossa da Confartigianato Chieti L'Aquila con il contributo della Regione Abruzzo e con il patrocinio del Comune di Chieti.