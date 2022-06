"Dammi i soldi o tuo figlio passa i guai": arrestato falso maresciallo dopo l'incidente

CHIETI. Scoperto e arrestato falso maresciallo dei carabinieri. Un mese fa dopo un grave incidente stradale era riuscito a spillare dalla madre anziana di un giovane coinvolto nello scontro ben 1.300 euro dicendole che altrimenti il figlio sarebbe stato arrestato.

Ad arrestarlo sono stati i carabinieri (veri) della Stazione di Chieti principale insieme ai militari della Sezione operativa del Nucleo operativo radiomobile (Nor) della Compagnia di Chieti. Si tratta di un 48enne napoletano nei confronti del quale è scattata l'ordinanza di custodia emessa dal giudice delle indagini preliminari (Gip) di Chieti a seguito delle indagini. L'uomo il 26 maggio avrebbe agito insieme a un complice anch’esso napoletano e denunciato. Si è spacciato per telefono come maresciallo dei carabinieri dopo il grave incidente stradale nel quale era rimasto coinvolto il figlio della 79enne pensionata di Chieti. E si è fatto consegnare il denaro che la donna preoccupata per la sorte del figlio si era nel frattempo precipitava a prelevare dai suoi risparmi nell’ufficio postale.

Le indagini si sono basate principalmente sulle immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona.

L’uomo è stato identificato anche grazie al fatto che zoppica. E' inoltre risultato coinvolto in analoghe truffe perpetrate con identiche modalità tra l’Abruzzo e la Campania. Le indagini dei carabinieri puntano ora ad accertare la responsabilità del 48enne e del complice in altri episodi che si sono verificati di recente in provincia.