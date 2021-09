E' il giorno del Mastrogiurato e per la prima volta del corteo ridotto 

LANCIANO. E' il giorno della rievocazione storica del Mastrogiurato a Lanciano. E per la prima volta in 39 anni si svolge (dalle ore 19) con un corteo ridotto, “statico” e all’interno delle Torri montanare. A causa delle norme anti-Covid, niente sfiata di 700 figuranti per le vie cittadine, nessuna delegazione straniera, nessun divieto di transito e sosta in centro. Piazza Plebiscito è vuota, senza spettacoli, squillo di chiarine, rullo di tamburi e volteggio di bandiere. Spettacoli, rievocazione, investitura invece ci sono; saltimbanchi, falconeria, mangiafuoco, danzatrici, attori e maghi si danno il cambio prima e dopo l’investitura, si possono gustare pizz’onta e torcinelli, passeggiare tra il mercato medievale, ma il tutto è all’interno della Rocca del Mastrogiurato nel rione di Civitanova.

Il viaggio nel tempo - la figura del Mastrogiurato venne istituita nel 1304 da Carlo D’Angiò in molte città del Regno di Napoli - è comunque assicurato. Una rievocazione emozionante perché il Mastrogiurato pronuncia il giuramento in latino guidato dalla voce dell’indimenticato presidente dell'Associazione del Mastrogiurato Danilo Marfisi, scomparso a marzo.

E a vestire i panni di questo speciale magistrato, l’associazione, (guidata ora dal presidente facente funzione Mario La Farciola), ha scelto il colonnello dell’esercito Goffredo Mancinelli (nella foto) 71 anni, due lauree, ambasciatore d’Abruzzo nel mondo, con riconoscimenti internazionali anche per missioni umanitarie.

Davanti a lui mercanti e notabili del tempo e dame e cavalieri dei quattro quartieri storici - Sacca, Civitanova, Borgo e Lancianovecchia - in un corteo ridotto e semi statico guidati dalla regia di Gabriele Tinari.

Il giuramento dovrebbe essere pronunciato attorno alle 19 nel chiostro della Cittadella della musica.

La cerimonia è gratuita, come sempre, ma per spostarsi poi all’interno della Rocca occorre fare il biglietto (3 euro, gratis per i bimbi fino a 6 anni). L’ingresso alle Torri, sia per l’investitura che poi per il mercato, richiede il possesso del green pass, mentre ai bambini sotto i 12 anni viene misurata la temperatura. (t.d.r.)

