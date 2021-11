Ecco i campioni dell'innovazione / FOTOGALLERY

CHIETI. Ecco i campioni d'innovazione e le grandi aziende premiate dalla Confindustria Chieti Pescara nel corso del convegno che ha messo al centro la sostenibilità. Riciclo, rigenerazione, consumo intelligente di acqua e plastica uniti allo sviluppo del business le parole chiave del convegno.

Per i campioni di innovazione e start-up, tantissimi i settori rappresentati, dal medicale al turismo, dal fashion alla blockchain, dalla meccanica all’agroalimentare, tutti attraversati dal fermento delle potenzialità del digitale, accelerato dalla crisi Covid, e da forti visioni legate alla sostenibilità.

Innovazione, sfilano i campioni I premiati da Radio Isav La premiazione di Cristina Mollis Luigi Di Giosaffatte, direttore Confindustria Chieti-Pescara Paolo De Grandis premia Mauro Cianti, Ceo di Don The Fuller Il team premiato da Fater

Premiati grande aziende: Mauro Cianti, ceo di Don The Fuller con sedi a Sulmona e Corropoli; Cristina Mollis, fondatrice e ceo di The Okapi Network di Bergamo, la green-tech start up tutta italiana che coniuga digitale e sostenibilità nella produzione di prodotti per la cura della casa e della persona.

Premiati piccole e medie imprese (Pmi): Aumatech Srl di San Salvo ha vinto con il progetto Hydrocontest, presentato da Michele Pandolfo; Nautes S.P.A di Jesi con il progetto Teamgroove di Cecilia Limpido e Renato Brugnoli: P.M. Fashion S.R.L. di Miglianico ha stupito poi con “Sugar - Close The Distance” presentato da Matteo Perazzini.

Categoria start up universitari: il primo premio è stato attribuito dal title sponsor Metamer. Regrowth S.R.L.S con L.E.A.F: Live Environmental & Animal Feedback presentato da Michael Odinteosv Vaintrub; Il secondo premio, per il miglior progetto presentato in ambito medicale, conferito dal Golden Sponsor Maico è andato a Biolibrary srls di Francesco Zaralli; Il terzo premio, al miglior progetto presentato in ambito ICT (Tecnologie dell’informazione e della Comunicazione), assegnato dal Golden Sponsor GI Group è andato a Digital Food Srl per Uppo, presentato da Giuseppe Scaglione.

Dopo la presentazione degli elaborati, è stata premiata da Fater, multinazionale di 1.600 dipendenti, la soluzione innovativa proposta dagli studenti Pietro Di Donato (Corso di laurea magistrale e triennale in Ingegneria gestionale UnivAq), Demetrio Francesco Cardile e Matteo Spadaccia (Corso di laurea triennale in Management e Computer Science LUISS), Edoardo D'Alesio (Corso di laurea magistrale e triennale in Ingegneria Informatica e dell'Automazione Politecnico delle Marche), Massimo Canta (Scienze giuridiche per l'Internazionalizzazione e l'Innovazione Università D’Annunzio).

Radio Isav ha scelto il lavoro svolto dagli studenti Alessia Martire (Corso di laurea triennale in Management e Computer Science LUISS), Francesco Maria Mosca (Corso di laurea magistrale e triennale in Ingegneria Informatica e dell'Automazione Politecnico delle Marche), Pierpaolo Demattia (Corso di laurea magistrale e triennale in Economia e management Università D’Annunzio), Ilaria Nicolucci (Scienze giuridiche per l'Internazionalizzazione e l'Innovazione Università D’Annunzio).

Texol ha premiato Silvia Satiro e Davide Tomassoni (Corso di laurea magistrale e triennale in Economia e management Università D’Annunzio) con Daniele Di Milo (Scienze giuridiche per l'Internazionalizzazione e l'Innovazione, Università D’Annunzio).