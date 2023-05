Fca Italy, definite in anticipo le ferie: fabbrica chiusa dal 7 al 21 agosto

ATESSA. Sono state definite con diversi giorni di anticipo rispetto allo scorso anno, le ferie estive nello stabilimento Fca Italy (ex Sevel) di Atessa, la fabbrica (più grande d'Abruzzo. La chiusura collettiva della fabbrica dei furgoni commerciali leggeri scatterà dal 7 al 21 agosto compresi. L'attività lavorativa verrà sospesa mediante l'utilizzo di ferie e permessi annui precedenti al 2023 non ancora fruiti, permessi in conto ore e ferie dell'anno in corso a fruizione collettiva. Per gli addetti del reparto Ckd operanti a 20 turni le ferie saranno così scaglionate: le squadre B e D dal 7 agosto al 20 agosto 2023 compresi e le squadre A e C dal 14 agosto al 27 agosto compresi.

La direzione aziendale ha inoltre comunicato al comitato esecutivo delle Rsa il recupero del turno C della giornata del 17 febbraio scorso quando Fca Italy aveva dovuto interrompere la produzione a causa della mancanza di materiali. Il recupero, l'ultimo in programma dopo diverse giornate già recuperate nei mesi di marzo e aprile, sarà effettuato domenica 7 maggio.

