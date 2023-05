Gran pienone per il concerto di Anna Tatangelo / VIDEO

CHIETI. In tantissimi hanno assistito al concerto di Anna Tatangelo alla Villa comunale, ieri sera. L’evento, previsto per chiudere la Festa di San Giustino, è stato spostato per le condizioni meteo e ieri ha richiamato nel parco più importante della città un pubblico numerosissimo e vario.

GUARDA IL VIDEO

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video Anna Tatangelo alla villa comunale di Chieti Gran pienone per il concerto organizzato per il santo patrono

“Il successo di ieri sera è il segno che pur in un momento così delicato e importante per il futuro della città non si può rinunciare a costruire occasioni non solo di svago, ma soprattutto di sostegno e sviluppo per l’economia cittadina e per due settori strategici quali sono intrattenimento e turismo, per i risvolti anche commerciali ed economici che hanno", ha detto il vicesindaco e assessore agli Eventi e al Turismo Paolo De Cesare.