Inseguimento a tutta velocità sulla Statale 16, bloccato ladro di auto in trasferta

VASTO. Un ladro di auto in trasferta è stato scoperto a Vasto e inseguito fino in Molise dove alla fine è stato arrestato. Si tratta di un 25enne pugliese (di Cerignola) a cui il giudice di Larino il giorno dopo ha inflitto la misura cautelare dell’obbligo di dimora nel Comune di residenza. Il giovane è stato inoltre segnalato alla prefettura di Foggia per detenzione per uso di stupefacenti.

Tutto è iniziato quando all centrale dei carabinieri di Vasto venivano segnalati furti di autovetture. Poco dopo, una pattuglia del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Termoli ha intercettato sulla Statale 16 nel Comune di Petacciato uno dei veicoli rubati poco prima. E' cominciato l'inseguimento a forte velocità sulla Statale. Dopo una ventina di km, a Campomarino, le pattuglie dei carabinieri sono riuscite stringere in una morsa il ladro in fuga.

A bordo dell'auto sono stati trovati arnesi atti allo scasso, due chiavi d’accensione alterate e 3 grammi 3 di hashish. L’autovettura rubata aveva danni alla portiera e al sistema di accensione.