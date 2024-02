La poetessa Annarita Di Paolo "Miglior Scrittrice d'Abruzzo"

FALLO. Annarita Di Paolo, originaria di Fallo (Ch), piccolo borgo della provincia di Chieti, è la vincitrice del "Premio Speciali della Giuria - Miglior Scrittrice della Regione Abruzzo" della 30° edizione del Premio Letterario Nazionale "Ossi di Seppia" indetto dal Comune di Taggia, provincia di Imperia. Annarita Di Paolo è una poetessa affermata, ha conseguito numerosi premi letterari a livello nazionale e internazionale.

"E' un grande onore per me ricevere questo prestigioso premio letterario", ha detto, "la poesia è una sublime arte che parla direttamente all'anima delle persone". Da sempre affascinata dal potere magico delle parole, nel 2022 ha pubblicato la sua plaquette dal titolo "La Metafisica dell'Anima" edito da IrdiDestinazionearte. Ha pubblicato anche alcune poesie nell'antologia "The Alchemy of Poetry" presentata a Londra e nell'antologia " "Du còtè de la beautè. Anthologie bilingue d'ecrivains italiens à Paris" presentata nella capitale francese.

Annarita Di Paolo è citata nell'Archivio della Regione Abruzzo come prima fonte che ha scoperto il letterato, educatore e filosofo Alceste Tito de Lollis, nato a Fallo nel 1820 e morto a Casalincontrada nel 1887. Le poesie del Premio "Ossi di Seppia" sono state valutate da una giuria composta da: Claudio Damiani, poeta, saggista e critico letterario; Mauro Ferrari, poeta, saggista e traduttore; Lamberto Garzia, poeta e critico letterario, coordinatore della giuria. La giuria è stata supervisionata da illustri personalità: Stefano Zecchi, saggista, ex professore ordinario di Estetica presso l'Università di Milano; Giuseppe Conte, scrittore e critico letterario; Tommaso Kemeny, poeta e critico letterario italiano.

La cerimonia di premiazione del 30° Premio Letterario Nazionale "Ossi di Seppia" si tienesabato 17 febbraio alle ore 17, a Villa Boselli di Arma di Taggia.