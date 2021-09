La Sevel è tornata al lavoro con una sorpresa: è arrivato Tavares, il "capo" di Stellantis

ATESSA. La Sevel, la più grande fabbrica d'Abruzzo con circa 6mila operai, riprende l'attività lavorativa dopo la pausa forzata di una settimana a causa della mancanza di semiconduttori, materiale di fornitura della parte elettronica dei furgoni modello Ducato. E la riprende con una sorpresa: l'arrivo in fabbrica dell'amministratore delegato del gruppo Stellantis (Fca+Psa, proprietario di Sevel), Carlos Tavares direttamente con l'elicottero.

Una visita di routine, dicono i canali ufficiali, ma che non si può mettere in relazione alla situazione particolare che Sevel sta vivendo alla luce degli investimenti in una fabbrica-gemella in Polonia, con il dubbio del trasferimento produttivo e le mancate assunzioni dei precari. E' la prima volta che Tavares arriva in Val di Sangro. E in mattinata è previsto un incontro con i rappresentanti sindacali.

Sevel riprende a lavorare, ma è probabile che proceda a singhiozzo visto che con la mancanza di semiconduttori dovrà fare i conti per tutto l’anno. E a questo si aggiunge la vertenza aperta dai sindacati con l'azienda a seguito della mancata risposta positiva sulla stabilizzazione dei 705 dipendenti precari con contratto di somministrazione, sull’equiparazione dell’incentivo economico per i turni aggiuntivi e altri temi.

Il problema dei microchip provenienti dall’Asia ha provocato un crac mondiale nella produzione di auto e veicoli commerciali. Aver centralizzato tutta la produzione in un solo continente, a prezzi da cartello rispetto all’Europa, ha scatenato l’unica cosa a cui, forse, i grandi marchi dell’automotive non avevano pensato: si ferma l’Asia e si ferma il resto del mondo produttivo. La crisi dei semiconduttori sta investendo tutti gli stabilimenti automobilistici del globo, compresi quelli Stellantis. Melfi, ad esempio, a settembre lavorerà solo qualche giorno. Probabilmente si sta dando la precedenza, per le forniture, a stabilimenti che lavorano più ad alto regime. Per Sevel il fermo è durato già 16 turni a luglio e una settimana ad agosto, con richiesta di cassa integrazione.

Oggi tra l'altro prevista una riunione tra le fasce tricolori del Sangro Aventino, organizzata dal sindaco di Atessa, Giulio Borrelli.