Migranti non più ad Ortona, l'Ocean Viking si ferma a Brindisi

ORTONA. La comunicazione arriva nel primo pomeriggio: la Ocean Viking della SOS Mediterranéè, in viaggio con 261 migranti tratti in salvo al largo del Mediterraneo e attesa per la giornata di domani ad Ortona farà scendere tutti a Brindisi. La situazione è cambiata a causa del peggioramento (peraltro previsto) delle condizioni meteo. La nave, già in viaggio verso il Porto di Brindisi, dove dovrebbe arrivare domani, lascerà in Puglia tutti i 260 migranti a bordo.

Prefettura di Chieti e Comune di Ortona fanno, tuttavia, sapere di essere comunque operativi in caso di nuove emergenze o ulteriori cambi di programma.

Dopo quello di ieri, altri tre interventi di soccorso per la Ocean Viking in acque internazionali al largo della Libia. Ora sono 261 i migranti a bordo della nave. Tra i migranti recuperati ci sono 16 donne (4 incinte) e 67 minori non accompagnati