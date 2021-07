Minacce a Immobile in spiaggia: processo a Chieti, ma il campione non c’è

CHIETI. Ha inviato al tribunale di Chieti una giustificazione per «impegni calcistici programmati». Ieri mattina Ciro Immobile, l’attaccante della Nazionale di calcio campione d’Europa, non si è presentato in aula nel processo in cui risulta «persona offesa» per un’aggressione con un coltello subita nell’estate del 2018 allo stabilimento balneare Lido Bianco di Francavilla al Mare.

Sotto accusa, per «minaccia» e «porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere», è finito Fabio Di Clemente, 32 anni,

originario di Atri e residente a Pescara. La giustificazione spedita dal centravanti della Lazio lo scorso 14 giugno è stata accettata dal giudice Filomena Cofone. Ma Immobile dove si trova in questi giorni? Mercoledì, ovvero due giorni prima

dell’udienza, il fuoriclasse di Torre Annunziata, insieme al compagno di squadra Lorenzo Insigne, si è collegato pubblicamente via Facebook con il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, dicendo di essere in vacanza a Ibiza.

