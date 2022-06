Morta in casa a 51 anni, sconcerto sui Social

LANCIANO. Sconcerto in città per la morte di Luciana Palmetti, dipendente del Consorzio universitario frentano a Palazzo degli Studi, su corso Trento e Trieste. Un malore improvviso l'ha portata via a soli 51 anni.

Ieri mattina una collega, non vedendola arrivare al lavoro, ha allertato le forze dell'ordine. I vigili del fuoco hanno forzato e aperto la porta dell'abitazione. Sul posto anche i carabinieri. Il corpo senza vita era riverso in terra. Luisa Palmetti è stata anche consigliere comunale di Altino.

Per accertare le cause dell'improvviso decesso, la Procura ha disposto l'autopsia.

Tanti commenti e i ricordi pubblicati nel frattempo suo social. Fra di essi quello di Maurizio Acerbo, segretario nazionale e Marco Fars, segretario regionale del Partito della Rifondazione Comunista - Sinistra Europea: "La ricordiamo come militante sempre attiva e disponibile che per anni è stata una colonna della federazione di Chieti e del regionale dell'Abruzzo. Era una persona disponibile e simpatica, piena di energie, generosa nell'impegno per il partito come per la sua comunità, come dimostrò da consigliera comunale di Altino. Alla madre e ai familiari le più sentite condoglianze da parte di tutto il partito".

«Luciana era sempre sorridente, disponibile, interessata, molto educata», la ricorda sul Centro in edicola Gianni Orecchioni, ex presidente del Consorzio universitario frentano e oggi alla guida della casa editrice Carabba.

«Una tragedia che ci lascia senza parole», aggiunge il nuovo presidente del Consorzio, Eliana De Berardinis.

©RIPRODUZIONE RISERVATA .