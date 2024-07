Passa la carovana rosa del Giro Woman, viabilità e divieti a Chieti / LEGGI INFO

Per l’arrivo della sesta tappa del Giro d’Italia Women, San Benedetto del Tronto-Chieti, con arrivo delle cicliste in corso Marrucino intorno alle 14.30, trovi a seguire i provvedimenti al traffico.

Sabato le cicliste ripartono da Lanciano per arrivare sul Blockhaus. Questo il percorso della tappa nel territorio cittadino: le cicliste arrivano da Cepagatti lungo via Tirino, percorrono viale Abruzzo e in piazzale Marconi girano sulla Colonnetta, salgono in via Madonna della Misericordia, piazza Monsignor Venturi, via Madonna degli Angeli, via Herio, poi lungo via Olivieri, via Salomone, arrivano in piazza Garibaldi, girano su via Arniense, poi a sinistra in corso Marrucino dove è previsto l’arrivo.

L’ordinanza comunale prevede divieti di sosta sino alle 21 di oggi venerdì 12 luglio in corso Marrucino, in via Priscilla, via Ravizza, piazza Templi Romani, via Spaventa, via dei Vezii e Trinità. Divieto di sosta solo per oggi, dalle 7 alle 21, in via Lanciani, piazza San Gaetano, via Marcello,via Ferrara, largo Barbella, via dei Domenicani, via Arcivescovado, via Vicentini, piazza Umberto I, via dei Gesuiti, via Vernia, viale IV Novembre, via Principessa di Piemonte, via Toppi,via Viaggi, piazza De Laurentiis,via Porta Monacisca e via Mater Domini. Divieto di transito fino alle ore 21 di oggi in via Priscilla, via Ravizza, piazza Templi Romani, via Spaventa, corso Marrucino (dalla Trinità a via Spaventa) e via dei Vezii. Divieto di transito solo oggi, dalle 8 alle 21, in piazza Umberto I, via dei Gesuiti, viale IV Novembre, via Principessa di Piemonte, via Toppi, via Viaggi, piazza De Laurentiis, corso Marrucino (dalla Trinità a piazza Valignani), piazza Valignani, Trinità,via Lanciani, piazza San Gaetano, via Marcello, via Ferrara, largo Barbella, via dei Domenicani, via Arcivescovado, via Vicentini, via Porta Monacisca e via Mater Domini.

Durante lo svolgimento della gara, dalle 8 alle 15, vige il divieto di sosta su entrambi i lati delle strade del percorso, oltre che in piazzale Marconi, via da Guardiagrele, piazza Rocchetti, largo Cavallerizza e via Arniense (da via Toppi a largo Cavallerizza). Lungo il percorso divieto di transito dalle 13 a fine corsa in tutte le strade.