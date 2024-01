Politica in lutto, addio all'ex assessore provinciale Rocco Di Marco

CASALANGUIDA. Politica in lutto per la scomparsa dell'ex assessore provinciale, storico esponente della Dc abruzzese, Rocco Di Marco. Originario di Casalanguida - dove si tengono i funerali domenica 7 gennaio alle 15,30 - Di Marco, docente di matematica in pensione, viveva negli ultimi tempi a Pescara. E' morto oggi a 83 anni.

“Se ne è andato un amico, una persona dalla travolgente simpatia e dalla forte passione politica. E’ una notizia che addolora me e l’intera comunità dei democristiani abruzzesi, alla quale Rocco Di Marco apparteneva”. Sono le prime parole pronunciate dal segretario regionale dell’Udc Abruzzo e sindaco di Fossacesia, Enrico Di Giuseppantonio, appena saputo della morte dell’ex assessore provinciale.

“Ho condiviso con lui un lungo periodo in Provincia di Chieti – ricorda Di Giuseppantonio - ed è stata per me una figura di riferimento, un amico sincero, una persona con la quale mi confrontavo spesso perché aveva sempre la massima attenzione alle problematiche della gente. Schietto e sincero, era un personaggio che interpretava la politica come servizio e per questa ragione era stimato da tutti. Rocco è stato un grande signore nella vita, nella professione e nella bella politica. Porterò con me sempre un ottimo ricordo. Alla famiglia, a nome di tutto il partito abruzzese, porgo le più sentite condoglianze”.

La camera ardente è stata allestita all'ospedale civile di Pescara.