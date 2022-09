Restauro finito, il trabocco Turchino torna com'era una volta

SAN VITO CHIETINO. Sono terminati i lavori di restauro del trabocco Turchino che il Fai - Fondo per l’Ambiente Italiano - e Intesa Sanpaolo hanno sostenuto con un contributo di 20mila euro, assegnato nell’ambito de “I Luoghi del Cuore”, il censimento dei luoghi italiani da non dimenticare.

Nel 2018, al 9° censimento de “I Luoghi del Cuore”, il trabocco Turchino, uno dei più belli della costa di San Vito, si è classificato al 14° posto nazionale (1° in Abruzzo), grazie ai voti di 20.077 persone: una mobilitazione nata anche in virtù dell’attenzione riservata ai “luoghi d’acqua”, in accordo con la campagna #salvalacqua promossa nel 2018 dal Fai, volta ad aumentare la sensibilità dei cittadini sul valore di questa risorsa.

In virtù di questo risultato straordinario, il Comune di San Vito Chietino ha presentato un progetto di recupero sul Bando per la selezione di interventi che il Fai lancia dopo ogni censimento. Il progetto è stato approvato a fine 2019, ottenendo un finanziamento di Fai e Intesa Sanpaolo.

Dopo diversi mesi di attesa a causa della pandemia, il progetto di recupero del trabocco Turchino, in parte snaturato da un intervento precedente e in alcune parti danneggiato dalle mareggiate invernali, è stato finalmente realizzato - tra l’autunno del 2021 e l’estate di quest’anno – con l’utilizzo di tecniche e materiali tradizionali.

Il recupero, realizzato con il cofinanziamento del Comune di San Vito Chietino, s’inserisce nel programma di interventi straordinari, con finalità di restauro e valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico della costa.