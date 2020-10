San Salvo, a 13 anni riconosce e "incastra" i suoi rapinatori

SAN SALVO. A 13 anni è stato rapinato da due giovani della collanina d'oro. Ora gli autori di quel gesto sono stati individuati dai carabinieri: sono C.M., 23enne originario della Puglia residente a Montenero di Bisaccia, agli arresti domiciliari e M.L.E., 22, di Montenero,agli obblighi di firma due volte al giorno.

I carabinieri di San Salvo sono riusciti a risalire ai due grazie proprio al coraggio del 13enne che di quei due non ha più dimenticato i volti.

La rapina è avvenuta lo scorso ferragosto quando il ragazzino ha raccontato ai carabinieri di essere stato derubato.

Verso mezzanotte, mentre stava rientrando a casa, era stato avvicinato da un giovane di poco più di 20 anni che, minacciandolo con un coltello, gli aveva strappato con forza la collana in oro per poi fuggire verso una pinetina. Il 13enne aveva inseguito il rapinatore ma era stato bloccato da un complice che lo aveva minacciato di “ucciderlo di botte” se non avesse desistito dall’inseguimento.