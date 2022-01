Scarichi irregolari nei fiumi, fosse abusive: ben 40 multe alla società idrica

VILLA SANTA MARIA. Sono ben quaranta gli scarichi attivi irregolari riscontrati dai carabinieri forestale di Villa Santa Maria nei corso dei controlli antinquinamento e di salvaguardia ambientale. E altrettante sono state le multe inflitte alla Sasi, società pubblica del servizio idrico integrato, a causa della mancanza di un idoneo impianto di depurazione o per la derivazione di scarichi da fosse imhoff non censite.

Come si legge in una nota del comandante Tiziana Altea, i controlli hanno riguardato gli scarichi idrici, pubblici e privati, nei torrenti e corsi d'acqua confluenti nel fiume Sangro, nel suolo e nel sottosuolo. I carabinieri forestale hanno, con l’ausilio dei tecnici dell’Arta (agenza regionale dell'ambiente) attestato che, in alcuni casi, gli scarichi avvenivano con superamento di alcuni limiti tabellari relativi al parametro escherichia coli: la probabile causa è stata individuata nel malfunzionamento del misuratore di portata delle acque di uscita con la conseguente riduzione di dosaggio dell' acido peracetico.

I verbali di accertamento sono stati trasmessi alla Regione Abruzzo - Dipartimento Territorio e Ambiente – Servizio demanio idrico e fluviale, per la determinazione della sanzione, da 240mila euro a 2,4 milioni di euro complessivi.

"Solo un costante ed incisivo presidio del territorio, specie nelle aree più interne e marginalizzate, consente di portare alla luce criticità ambientali cronicizzate nel tempo, contribuendo a ripristinare/regolarizzare sistemi di pubblica utilità, essenziali per il benessere della collettività", fanno rilevare i militari Forestale.