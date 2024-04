Si ribalta col trattore, muore l'ex assessore comunale Pio Bucciarelli

VASTO. Ancora un incidente agricolo mortale in Abruzzo. Un trattore gommato si ribalta e un uomo rimane schiacciato. A perdere la vita, intorno alle 8.30 di questa mattina, Pio Bucciarelli, 67 anni, ex assessore comunale. La tragedia è avvenuta nelle campagne di contrada San Leonardo a Vasto. Inutili i tentativi dei sanitari del 118 che hanno fatto tutto il possibile per rianimarlo.

Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del fuoco del distaccamento di Via Madonna dell'Asilo e i carabinieri per ricostruire la dinamica dell'incidente.

Imprenditore agricolo molto noto in città lascia la moglie e due figlie. Bucciarelli è stato assessore nelle giunte giudate dai sindaci Giuseppe Tagliente e Filippo Pietrocola e anche consigliere provinciale di Chieti.

Il cordoglio del sindaco Francesco Menna il quale sulla sua Pagina Facebook scrive: "È salito al cielo Pio Bucciarelli. Uomo forte e generoso, gigante nel fisico, nel lavoro, nell'amicizia, nella generosità, in tutto ciò che faceva.

Da consigliere comunale, assessore, amministratore provinciale ha dato un importante contributo allo sviluppo della città e delle periferie nelle fila del centrodestra. Per me è stato un amico sincero e leale. In politica ci si avversa ma soprattutto ci si rispetta. E per Pio ho sempre avuto rispetto, stima e amicizia. Condoglianze e vicinanza alla famiglia a nome mio e della comunità cittadina".