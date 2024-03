Un riconoscimento per Samuel, il ragazzo che ha salvato il capriolo in mare

FOSSACESIA. Nel corso di una breve ma significativa cerimonia nell’aula consiliare “Falcone-Borsellino”, il sindaco Enrico Di Giuseppantonio ha consegnato a nome dell’amministrazione comunale e della cittadinanza di Fossacesia, un attestato a Samuel Massa, 14 anni, studente dell’istituto nautico di Ortona, che una settimana fa, mentre era a pesca in compagnia di un amico sulla via Verde della Costa dei Trabocchi, si è tuffato in mare per salvare un capriolo che, ferito dopo essere stato investito da un’auto sulla statale Adriatica 16, annaspava dolorante in acqua.

Alla manifestazione presenti gli assessori Maria Angela Galante, Maura Sgrignuoli e Umberto Petrosemolo, le consigliere Mariella Arrizza, Antonella Rotondo e Pamela Luciani, il comandante della Stazione carabinieri, Michele Cefaratti, il direttore del Servizio veterinario sanità animale della Asl2 Abruzzo, Giovanni Di Paolo, e la dirigente dell’Istituto superiore Acciaiuoli-Einaudi di Ortona, Angela Potenza.