Vasto: ladro in fuga sull'A14, si getta dall'auto rubata

VASTO. Scacco alla banda dei furti d’auto. Nella notte fra martedì e mercoledì, nel corso di un'operazione per contrastare i reati che avvengono sulla A14, la polizia stradale di Vasto Sud ha recuperato due auto rubate, una nelle Marche e l'altra in Puglia. L'operazione è cominciata poco prima delle 5. La pattuglia ha intercettato sulla carreggiata sud, nel comune di Campomarino, in Molise, una Ford Kuga. Gli agenti hanno alzato la paletta, ma il conducente ha ignorato l'alt. Il guidatore è fuggito dopo aver improvvisato alcune manovre pericolose per la circolazione e gli automobilisti in transito. Subito dopo, ha aperto lo sportello ed è saltato giù dalla Kuga, ancora in movimento. L'auto si trovava all'altezza del casello di Termoli. L'automobilista è scappato nelle campagne circostanti dopo aver scavalcato il guardrail. Gli agenti, dopo aver bloccato la vettura per evitare incidenti, hanno deciso di inseguire l'uomo. E' iniziata un'attività di perlustrazione di tutta l'area vicina all'autostrada. Il ladro non è stato trovato, ma in compenso è stata trovata un'altra autovettura, un’Alfa Romeo Giulietta, rubata in provincia di Foggia.

«Prima della restituzione dei veicoli ai rispettivi proprietari», spiega la polizia stradale, «saranno analizzate attentamente le fasi ed i particolari con cui sono stati fatti i furti». La polizia stradale di Chieti, guidata dal comandante Fabio Polichetti, solo qualche giorno fa, aveva recuperato altre due auto rubate: proseguiranno le indagini per scoprire se esiste un’organizzazione che ricicla veicoli. (p.c.)