Arriva Estatica, tre mesi di eventi al porto turistico di Pescara

PESCARA. Al via al porto turistico la 12esima edizione di Estatica, quella della ripartenza. Tre mesi di concerti, spettacoli, sfilate, partite di calcio, degustazioni e acrobazie circensi in programma da oggi (sabato 19 giugno) al 19 settembre,

per un totale di oltre 50 appuntamenti. Tra i big in arrivo, Nada, Enrico Rava, Fabrizio Bosso, Ricky Portera. E non mancano delle anteprime nazionali, come il docufilm dei DagoRed e il nuovo disco di Setak.

Il taglio del nastro dell’estate con Acustica, nell’arena del porto turistico. La serata - conosciuta anche come Solstizio d’Estatica data la prossimità dell’evento con il 21 giugno - mette in scaletta 7 formazioni musicali, pronte a suonare fuori dal palco circondate dal pubblico (mascherina obbligatoria). Gli artisti in programma sono i Dago Red band affiatata già vincitrice dell’Italian Blues Challenge; Setak, pseudonimo di Nicola Pomponi, emergente chitarrista e cantautore abruzzese. La sua cifra stilistica è il cocktail tra dialetto regionale e suoni internazionali; Tati Valle, cantautrice del Paranà ormai da anni residente in Italia, amica di lungo corso della rassegna che questa volta presenterà Só; i Terza Corsia ossia il duo formato dal cantante Gianluca di Febo e dal chitarrista Giuseppe Cantoli; Lmg Laboratorio musicale globale con il flautista Marco Felicioni, il percussionista Pino Petraccia e il chitarrista Ugo Sala, che fondono suoni pop, world music e classica; i Magadog, nati nel 2005 da un’idea di don Tino e ormai considerati gli ambassador del Reggae Made in Abruzzo; Sacripante 13, un trio giovane formato da Antonio Labbro Francia (chitarra), Giovanni Brandolini (chitarra) e Mariaelisa Cardone (voce). Dopo l’inaugurazione, Estatica proseguirà con il suo nutrito cartellone. «Un risultato reso

possibile», ha sottolineato il presidente del Marina, Carmine Salce, «grazie alle preziose collaborazioni con realtà come l’Ente manifestazioni pescaresi, Concerti sotto le stelle e Teatriamoci. Il tutto a conferma che collaborare è il segreto per continuare ad ottenere grandi risultati».

Nada

Dopo le date riservate agli Europei di calcio (il 20 giugno alle 18 con Italia-Galles e il 26 giugno per gli ottavi di finale, in

caso di qualificazione degli Azzurri), la rassegna entra nel vivo domenica 27 giugno con Cover-Lover E cantava le canzoni. Il primo concerto del format sarà dedicato a Mia-Ornella-Mina, il secondo è invece in programma per l’8 agosto con Baglioni-Venditti-Zero. Tornano anche i film all’aperto di CINEstatica che quest’anno saranno tutti dedicati alle produzioni regionali. Il 15 luglio sarà proiettato L’italiano che inventò il cinema di Stefano Anselmi, prodotto da Daniele Baldacci; il 30 luglio Confessioni di uno zero di Andrea Malandra, ispirato all’omonimo romanzo di Giovanni

Di Iacovo; il 2 agosto - in prima nazionale - Headin’ Home di Silvio Laccetti, ovvero un viaggio lungo 20 anni nella musica

dei Dago Red; si chiude il giro il 20 agosto con Il treno degli altipiani di Anna Cavasinni e Fabrizio Franceschelli dedicato

alla Transiberiana d’Italia e alla strada ferrata Sulmona-Isernia.

Anche quest’anno, impreziosiscono il programma del porto turistico collaborazioni di spicco come quella con l’Ente manifestazioni pescaresi. In particolare, le date firmate EMP vanno dal 29 giugno al 12 luglio, quando l’arena accoglierà dapprima gli spettacoli di Funambolika Festival internazionale del Nuovo Circo (dal 29 giugno al 4 luglio) e a seguire quelle del Pescara Jazz (dall’8 luglio al 12). Così il festival dedicato alle arti circensi, diretto da Raffaele De Ritis, proporrà - in prima nazionale - gli Havana Acrobatic Ensemble, in arrivo da Cuba, nello spettacolo Amor. A cominciare dal giovedì 8 luglio e per 5 giorni consecutivi, si passa al PJ e al relativo ciclo di doppie serate: giovedì 8 Verdi e Puccini in jazz, e a seguire Modalità Trio con Nico Gori, Massimo Moriconi, Ellade Bandini; venerdì Christian Mascetta trio e a seguire Enrico Rava Fred Hersch duo; sabato Marco Fumo in piano solo e il Fabrizio Bosso quartet; domenica Carlo Morena in piano solo e D’Andrea/Douglas 4et. Si chiude il giro lunedì 12 luglio con la Colours Jazz Orchestra diretta da Massimo Morganti.