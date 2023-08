Di scena Cirilli, Perrotta, Rubini e poi tango, danza, arte, concerti

SPOLTORE. Ferragosto con Gabriele Cirilli a Spoltore Ensemble numero 41. Il popolare attore abruzzese di Sulmona, è tra i pezzi forti della attesa kermesse ferragostana al via oggi, che vede quest'anno alla direzione artistica il maestro Giuliano Mazzoccante e promette cinque serate – fino al 16 agosto – di «emozioni in scena» con, inoltre, Sergio Rubini con Federico Perrotta in anteprima nazionale lunedì 14, la compagnia di tango argentino di Pablo Valentin Moyano con il quintetto Lo que viendrà (16 agosto), Roma Tre Orchestra, il Balletto di Roma e molti altri artisti per una festa nella “Città palcoscenico”.

“Nun te regg più”, il nuovo show che Cirilli presenta martedì 15 alle 21 in Largo San Giovanni - Arena del festival , si annuncia come «uno scoppiettante potpourri di sentimenti messo in scena da Gabriele con grande ironia e divertimento o quasi, ma con uno sguardo verso la poesia, dove il protagonista si mette a nudo o quasi per il suo pubblico che ormai è la sua famiglia».

La serata inaugurale, oggi, si apre nel segno delle arti visive: alle 18.30 in piazza Di Marzio vernissage della personale di Albano Paolinelli, pescarese, artista dalla lunga carriera e scenografo, con la mostra “Mutazioni”, a cura dell’Accademia degli Insepolti; quindi alle 19.30 al Convento di San Panfilo inaugurazione di Dimore Ensemble, allestimenti d’arte diffusi dento e fuori le Musra. con la mostra “Mutazioni”, a cura dell’Accademia degli Insepolti . A seguire, alle 21.15 ” in Largo San Giovanni l’omaggio al premio Oscar Ennio Morricone con l’Orchestra Roma Tre sul palco con lo spettacolo “Novecento, ovvero la leggenda del pianista sull’oceano" . Tratto dal romanzo di Alessandro Baricco e dal celebre film “La leggenda del pianista sull’oceano”, lo spettacolo racconta la leggenda di T.D. Lemon “Novecento”, nato e vissuto su una nave. Le bellissime musiche del maestro Morricone, colonne sonore del film, accompagnano lo spettacolo, con le voci narranti di Fabio Vasco e Simone Ruggiero, al pianoforte Emanuele Stracchi, la regia di Valeria Nardella e la direzione di Sieva Borzak. Ma prima, apertura ufficiale con la performance della sand artist Erica Abelardo, con il disegno eseguito a mano libera con granelli di sabbia proiettato sullo schermo dal vivo.

Da non perdere il concerto jazz del Duet Emilia Zamuner feat Daniele Sepe con la straordinaria partecipazione del bassista Massimo Moriconi, in piazza D’Albenzio con ingresso libero. Domani, 13 si riparte con la presentazione del libro “Una settimana in Abruzzo” di Ugo Ojetti, a cura di Peppe Millanta. Pezzo forte della serata il concerto di danza del Balletto di Roma “Astor - Un secolo di tango”, omaggio a Piazzolla, il musicista argentino che ha rivoluzionato il tango.