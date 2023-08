Elettra Lamborghini star della Notte Azzurra di Tottea

CROGNALETO. Per la 17esima edizione della Notte Azzurra di Tottea, frazione del comune di Crognaleto, sale sul palco la cantante Elettra Lamborghini col suo 'Elettraton Tour'. L'evento, come ogni anno, è ad ingresso gratuito. La nota cantante e conduttrice televisiva, dopo la pubblicazione del suo nuovo album, è pronta a far ballare col suo nuovo Tour anche l'Abruzzo, il concerto di Tottea è, infatti, l'unica data abruzzese.

Un progetto in cui l'artista celebra il reggaeton e offre un personale e interessante punto di vista su un genere musicale che dimostra di conoscere davvero alla perfezione. L'appuntamento con Elettra Lamborghini è per giovedì 17 agosto alle ore 22,15 nella piazza di Tottea di Crognaleto. Dopo il concerto, seguirà come sempre la discoteca all'aperto fino a tarda notte, con gli scenografici giochi delle fontane luminose.

Prima dell'artista bolognese, alle ore 21.30, si esibirà Francesco D'Aleo, cantautore neomelodico emergente, che si sta affermando sempre di più presso il grande pubblico. Il giovane autore presenterà i suoi pezzi più acclamati dal pubblico e dalla critica.

Quest'anno, per l'evento, una grossa novità: ai primi duemila partecipanti, prima dello spettacolo, verranno forniti dei braccialetti luminosi che saranno controllati a distanza durante lo show per creare giochi di luce scenografici. I braccialetti, infatti, implementano un chip wireless che ne consente il controllo in remoto da un operatore che ne imposta il colore e la sincronizzazione con la musica e le parole. Gli utenti saranno liberi di acquistare il braccialetto o di restituirlo al termine dell'evento.

La Pro Loco di Tottea predisporrà il servizio di bus-navetta per favorire l'ordinato raggiungimento del luogo dell'evento. La Notte Azzurra di Tottea è patrocinata da Comune di Crognaleto, Consorzio Bim, Provincia di Teramo e Regione Abruzzo.