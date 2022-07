I Pinguini, Paradiso e De Sica: le notti dell'estate in Abruzzo

Questa sera, i Pinguini Tattici Nucleari, energico gruppo bergamasco capitanato da Riccardo Zanotti si esibiranno sul Lungomare Tosti di Francavilla al Mare, a partire dalle 21, nell’ambito dello Shock Wave Festival. La rassegna è nata grazie alla collaborazione tra il Comune e il centro di aggregazione giovanile Zona Futura. Il concerto dei Pinguini Tattici Nucleari, anche a Francavilla sold out, è uno degli appuntamenti più attesi dell’estate. Domani, sempre a Francavilla, c'è Tommaso Paradiso.

Sono solo alcuni degli eventi che accenderanno le notti del weekend in Abruzzo. Domani a Giulianova appuntamento con la risata con Christian De Sica, che si esibirà in piazza Buozzi alle ore 21. Una serata tra amici è un concerto-spettacolo dove l’artista romano, figlio d’arte del regista e attore Vittorio De Sica, racconterà, interagendo col suo amato pubblico in maniera esilarante, tutto il suo percorso di vita.

L’appuntamento con la comicità, nel suggestivo scenario di piazza Buozzi a Giulianova Alta non si ferma: il 5 agosto Biagio Izzo, altro re della risata italiana, andrà in scena con il suo spettacolo itinerante Un italiano di Napoli. Entrambi gli spettacoli teatrali sono stati organizzati e promossi dall’agenzia Nardone Eventi di Roseto degli Abruzzi.