Il Tsa presenta la Prosa: in scena Bentivoglio, Gullotta e Gravina

L'AQUILA. Alla vigilia del sessantesimo anniversario del Teatro Stabile d'Abruzzo è stata presentata la nuova stagione di prosa 2023/24 che vedrà in scena attori come Fabrizio Bentivoglio, Vanessa Gravina, Stefano Fresi, Leo Gullotta e Vanessa Scalera. A illustrare le novità a palazzo Fibbioni, il sindaco dell'Aquila, Pierluigi Biondi, il direttore del Tsa, Giorgio Pasotti, l'assessore alle Politiche giovanili, Ersilia Lancia, il vicepresidente dell'ente teatrale, Carlo Dante.

Lunedì 6 novembre, i 60 anni vengono celebrati con una serata aperta alla città in cui si parlerà di teatro pubblico e si giocherà con il teatro classico di Shakespeare con due attori di talento come Viola Graziosi e Graziano Piazza.

La stagione entrerà nel vivo mercoledì 22 novembre (ore 21) con 'Testimone d'Accusa', classico di Agatha Cristie tradotto da Eduardo Eba con Vanessa Gravina, Giulio Corso e Paolo Triestino (repliche anche giovedì 23). Giovedì 30, Leo Gullotta e Fabio Grossi portano in scena 'In ogni vita la pioggia deve cadere' (repliche venerdì 1).

Giovedì 14 dicembre e venerdì 15 Stefano Fresi sarà protagonista in 'Dioggene' (Produzione Tsa). Mercoledì 16 e giovedì 17 gennaio Vanessa Scalera reciterà in 'La sorella migliore'. Dal 24 al 26 gennaio Fabrizio Bentivoglio e Ferruccio Spinetti rileggeranno Ennio Flaiano con 'Lettura Clandestina - La solitudine del satiro'.

A inizio febbraio sarà la volta di Buonanotte Mamma di Marsha Norman. Giovedì 15 e venerdì 16 febbraio spazio a 'La pazzia d'Orlando', liberamente ispirato all'Orlando Furioso di Ludovico Ariosto e ai testi di Italo Calvino, da un'idea di Pietrangelo Buttafuoco. Giovedì 29 febbraio e venerdì 1 marzo in scena 'Il giocattolaio'. Quindici giorni più tardi, Donatella Finocchiaro sarà sul palco con 'La lupa' di Giovani Verga. Chiusura di stagione giovedì 4 aprile con Andrea Bosca e Gaia Aprea in 'Karma' per la regia di Alessandro Maggi. Due i progetti speciali, nel corso della stagione: 'Viaggio nel teatro' inaugurato a Pescara e dedicato ai più piccoli e 'Stand Up', cartellone di Stand up comedy all'Aquila.