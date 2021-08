Ludovico Einaudi a Campotosto tra note e natura: sold-out con 1.000 spettatori

CAMPOTOSTO. È uno degli eventi più attesi dell’estate il concerto-evento di Abruzzo dal Vivo, organizzato nei luoghi magici del Lago di Campotosto. Un concerto-esperienza che, grazie allo straordinario successo ottenuto lo scorso anno dell’esibizione di Stefano Bollani, ha cambiato la percezione di un luogo, di un paesaggio, di un territorio, donando alle rive del magnifico lago la magia dell’arte: sarà il tramonto la cornice del concerto che si svolgerà anche quest’anno su una pedana galleggiante.

Domani, martedì 3 agosto alle ore 18, sulla riva del Lago di Campotosto sono attese le mille persone che sono riuscite ad accaparrarsi il biglietto per un concerto andato esaurito a pochi giorni dall’apertura della biglietteria. Unica data in Abruzzo, l’evento fa parte del Summer Tour di Ludovico Einaudi, che il maestro ha scelto di portare in luoghi particolari, dove si potesse restare immersi nei silenzi e nella natura. Nell’estate della ripartenza degli spettacoli e dei concerti, alle musiche del compositore fanno da scenografia naturale le riserve, i parchi, le valli, i laghi e gli altipiani d’Italia. Tutti luoghi da raggiungere solo a piedi, alle luci dell’alba o del tramonto, oppure sotto i cieli stellati.

Il senso dello spettacolo proposto da Einaudi è quello che ha trasfuso nel suo ultimo album, Seven days walking, sette giorni di cammino, concepito durante una serie di passeggiate nella neve, momenti tra il movimento fisico e la riflessione. Il tour del maestro, autore di una raffinata produzione tra cui le colonne sonore per due film premiati con l’Oscar (Nomadland e The father), nonché del fortunato Quasi amici, si rivela dunque un’esperienza speciale, oltre che per la musica, anche per i luoghi eccezionali e suggestivi in cui si svolge. E anche questo di Campotosto sarà un evento unico: l’invito del pianista-compositore è di fondere l’esperienza musicale con il paesaggio naturale, cercando una maggiore consapevolezza della relazione che ci unisce con il mondo che ci ospita.

Un invito, ancora, a camminare insieme, stando attenti a non danneggiare il terreno che sostiene i nostri passi. Accanto a lui, sul palco galleggiante allestito sulle acque del Lago, suoneranno Federico Mecozzi al violino e alla viola e Redi Hasa al violoncello. "Il Concerto sul lago di Campotosto è divenuto un evento atteso e desiderato", dichiara il sindaco di Campotosto Luigi Cannavicci. "Un momento importante per il mio Comune, che in questo modo può contare su una popolarità accostata ad uno degli eventi di maggior fascino della nostra regione".

"Campotosto è un luogo perfetto per ospitare un concerto con queste caratteristiche perché la magia della musica si sposa al magico luccichio delle acque al tramonto", spiega invece il sindaco di Crognaleto Giuseppe D’Alonzo capofila della rete dei Comuni. "Quando lo scegliemmo lo scorso anno era difficile credere che saremmo riusciti a realizzare tutto questo, ma di fatto oggi quel pizzico di pazzia e lungimiranza hanno creato un luogo in cui i grandi artisti desiderano venire, un veicolo di promozione dei territori".

Il Concerto è uno degli eventi di Abruzzo dal Vivo 2021, realizzati dai ventitre Comuni del cratere sismico. Gli organizzatori, visto l’eccezionalità del contesto, invitano il pubblico alla massima collaborazione. Non ci saranno sedute, dunque gli spettatori saranno seduti a terra in postazioni numerate. E’ consentito portare coperte, stuoie oppure cuscini, ma nessun tipo di seduta portatile, come sedie da campeggio o simili. Ai partecipanti, consigliano di indossare abbigliamento comodo con scarpe chiuse di tipo sportivo e di portare con sè giacca antipioggia, maglioncino, copricapo, spray antizanzare. Oltre, naturalmente, ai sacchetti in cui riporre i propri rifiuti, per portarli via al termine del concerto. ©RIPRODUZIONE RISERVATA