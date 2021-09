Manu Chao chiude le Feste di Settembre

LANCIANO. Manu Chao, ex leader dei Mano Negra, continua a fare concerti su concerti, con una serie di date in giro per l’Italia nell’ambito del suo tour “El Chapulín SoloManu Chao Acustico”. Questa sera, dopo ben 18 anni in attesa, il musicista riserva all’Abruzzo l’unico concerto del centro Italia. Appuntamento alle 21,30, al Parco Villa delle Rose di Lanciano per la chiusura delle Feste di Settembre 2021, la kermesse che tra gli altri ha visto sul palco anche Max Pezzali, Gaia e Aka7even e Niccolò Fabi.

Cantastorie cittadino del mondo che ha ispirato milioni di musicisti, icona culturale celebre per il suo impegno civile e sociale, Manu Chao è da sempre considerato uno degli artisti più liberi, non conformi alle regole del mercato, autentico punto di riferimento del panorama musicale internazionale.

