Miss Adriatico conquista la fascia il giorno dopo la maturità

MONTESILVANO. Bella tra le belle: Francesca Sicignano è stata proclamata Miss Adriatico nella finale regionale svolta al Teatro del Mare. Francesca ha conquistato il lasciapassare per le finali regionali del concorso il giorno dopo che ha dato l'esame di maturità e dopo aver conquistato anche il titolo di Miss web.

In passerella 23 bellezze italiane e straniere prima in abito elegante, poi in bikini ed infine in body olimpionico della Falcone dolciaria, divisa ufficiale del concorso giunto alla sua 46° edizione ed unico nel settore della moda ad essere patrocinato dal Consiglio regionale d'Abruzzo.

I titoli e le fasce assegnate hanno visto salire alla ribalta: Silvia Severo Miss Acqua & Sapone, Fabiana Gargarella Miss intimo Unigross, Shara De Petra Miss caffè Mokambo, Aurora Buonvivere Miss Spiedì arrosticini, Belen Rodmariel Miss vini Lampato, Alisia Strugaro Miss pastificio Rustichella d'Abruzzo, Silvia Chiavarini e Rossella Calderoni Miss DFA trasporti, Giada Casalena Miss pizzeria Carpe Diem e Silvia De Amicis Miss Montesilvano Chiavaroli costruzioni. Coreografiea cura di Roberta Mezzanotte, Marco Corneli si è occupato delle musice, foto di Carlo Vernamonte e riprese dalla regia di Leo Di Blasio.

Lo spettacolo si è aperto con il defilè di "Sandra le spose" di Collecorvino ed ha visto gli intermezzi artistici dei vincitori nazionali del Festival della Melodia Sofia Bevilacqua, Maurizio Tocco e Franco Midiri e del giovane cantautore di Sambuceto Scodi. Giuria composta da Stella Cantelli, Eunice Cilfone, Maria Angelucci, Annamaria Acunzo, Loredana Cugini, Francesca Di Giuseppe, Giancarlo Marchegiani, Luisanna Quaglietta, Davide Di Febo e Adelia De Amicis.

Prossimi appuntamenti con il tour di Miss Adriatico mercoledì a Città Sant'Angelo e sabato a Cappelle sul Tavo.